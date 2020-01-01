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Ройс может пропустить остаток сезона
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Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс рискует больше не сыграть в этом сезоне.В источнике
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Ройс может пропустить матч с «Баварией» и остаток сезона

Спорт-Экспресс 14:55
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Марко Ройс не сыграет с «Баварией» и может из-за травмы пропустить остаток сезона

Чемпионат 14:12
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Капитан дортмундской «Боруссии» Ройс не сыграет с «Баварией» и может пропустить остаток сезона

Советский спорт 14:11
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