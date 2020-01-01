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Ройсу может потребоваться очередная операция
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Полузащитник "Боруссии" и сборной Германии Марко Ройс может перенести очередную операцию. По данным Kicker, травма Ройса оказалась серьезнее, чем предполагалось.В источнике
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Ройсу может потребоваться очередная операция

Футбол России 16:42
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Ройсу может потребоваться операция

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Ройса могут прооперировать

Sport.ru 15:44
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