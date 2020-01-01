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Константин Зырянов: «Не испытываю тревоги перед игрой „Зенита“ с ЦСКА»
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Матч ТВ
Не испытываю тревоги перед этой игрой, я уверен в «Зените», — сказал Зырянов в эфире программы «Все на Матч!». Встреча ЦСКА — «Зенит» пройдет 20 июня.В источнике
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Зырянов и Гусев разошлись в прогнозах на игру ЦСКА – «Зенит». Кто бы сомневался

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Ролан Гусев: «Нынешний „Зенит“ по зубам ЦСКА»

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Ролан Гусев: «„Зенит“ по зубам ЦСКА»

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