Константин Зырянов: «Не испытываю тревоги перед игрой „Зенита“ с ЦСКА»

Не испытываю тревоги перед этой игрой, я уверен в «Зените», — сказал Зырянов в эфире программы «Все на Матч!». Встреча ЦСКА — «Зенит» пройдет 20 июня.