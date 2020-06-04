НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
«Рома» и «Аталанта» интересуются Алексеем Миранчуком
Газета.Ru
  • Piter.tv0:26
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Италии. В услугах Миранчука заинтересованы «Аталанта» и «Рома», клубы уже прорабатывают вопрос приобретения футболиста, но до переговоров дело пока не доходило.В источнике
5
С чего всё начиналось
Как сообщает источник Betting Insider, близкий к российскому клубу, «Фиорентина» уже контактировала со скаутом «Локомотива» Андреем Лосюком, находившимся в Италии, по поводу перехода игрока.
Sports.ru 06:23
Подробнее о событии
alt

Главные новости дня. ЦСКА может купить Гайча, три итальянских клуба интересуются Алексеем Миранчуком

Бомбардир.ру 16:15
alt

СМИ: «Аталанта» и «Рома» проявляют интерес к Алексею Миранчуку

Sport.ru 13:00
alt

Помимо «Фиорентины» Миранчуком интересуются «Аталанта» и «Рома»

Спорт-Экспресс 10:39
реклама
Главное
Новости