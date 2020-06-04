«Рома» и «Аталанта» интересуются Алексеем Миранчуком

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Италии. В услугах Миранчука заинтересованы «Аталанта» и «Рома», клубы уже прорабатывают вопрос приобретения футболиста, но до переговоров дело пока не доходило.