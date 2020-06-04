«Рома» и «Аталанта» интересуются Алексеем Миранчуком
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Италии. В услугах Миранчука заинтересованы «Аталанта» и «Рома», клубы уже прорабатывают вопрос приобретения футболиста, но до переговоров дело пока не доходило.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает источник Betting Insider, близкий к российскому клубу, «Фиорентина» уже контактировала со скаутом «Локомотива» Андреем Лосюком, находившимся в Италии, по поводу перехода игрока.