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«Рома» и «Фейеноорд» сыграют в финале Лиги конференций

В другом полуфинальном матче встретились французский «Марсель» и нидерландский «Фейеноорд».
Чемпионат
"Рома" в полуфинале по сумме двух встреч обыграла английский "Лестер".
РИА Новости
В другом полуфинале нидерландский "Фейенорд" на выезде сыграл вничью с французским "Марселем" со счетом 0:0 и благодаря победе в первом матче (3:2) вышел в финал.
РИА Новости
Финал Лиги конференций состоится 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания).
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«Рома» впервые за 30 лет сыграет в финале еврокубка
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«Рома» и «Фейенорд» сыграют в финале Лиги конференций
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