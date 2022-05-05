Чемпионат«Рома» и «Фейеноорд» сыграют в финале Лиги конференцийВ другом полуфинальном матче встретились французский «Марсель» и нидерландский «Фейеноорд».Чемпионат"Рома" в полуфинале по сумме двух встреч обыграла английский "Лестер".РИА НовостиВ другом полуфинале нидерландский "Фейенорд" на выезде сыграл вничью с французским "Марселем" со счетом 0:0 и благодаря победе в первом матче (3:2) вышел в финал.РИА НовостиФинал Лиги конференций состоится 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания).Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьSports.ruРБК спортГазета.RuКомсомольская Правда - СпортБеларусь СегодняBookmaker-ratings.ruTrendSport24.ruVesti.uaПодробнее о событии«Рома» впервые за 30 лет сыграет в финале еврокубкаСпорт-Экспресс20:18«Рома» и «Фейенорд» сыграют в финале Лиги конференцийРИА Новости17:07«Фейноорд» и «Рома» вышли в финал Лиги КонференцийLenta.ru17:01«Рома» и «Фейеноорд» сыграют в финале Лиги конференцийЧемпионатвчера в 16:59«Рома» и «Фейенорд» сыграют в первом в истории финале Лиги конференцийМатч ТВвчера в 16:57«Рома» и «Фейеноорд» сыграют в финале Лиги конференцийСоветский спортвчера в 16:56«Рома» выступит в финале еврокубкового соревнования впервые за 31 годSports.ru17:22Показать ещёОценить2