Чемпионат«Рома» и «Фейеноорд» сыграют в финале Лиги конференцийСегодня, 5 мая, были сыграны ответные полуфинальные матчи Лиги конференций сезона-2021/2022.Чемпионат"Рома" в полуфинале по сумме двух встреч обыграла английский "Лестер".РИА НовостиВ другом полуфинале нидерландский "Фейенорд" на выезде сыграл вничью с французским "Марселем" со счетом 0:0 и благодаря победе в первом матче (3:2) вышел в финал.РИА НовостиФинал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».ЧемпионатЧитать далееСвернутьНВСПОРТ.руСпорт-ЭкспрессReport.azЧемпионатFootballHDSports.ruРБК спортVprognoze.ruГазета.RuBetassistКомсомольская Правда - СпортBookmaker-ratings.ruБомбардир.руLenta.ruTrendSport24.ruVesti.uaПодробнее о событии«Рома» и «Фейенорд» сыграют в финале Лиги конференцийРИА Новости17:07«Рома» сыграет с «Фейеноордом» в финале Лиги конференцийСпорт-Экспресс17:03«Фейноорд» и «Рома» вышли в финал Лиги КонференцийLenta.ru17:01«Рома» и «Фейеноорд» сыграют в финале Лиги конференцийЧемпионатвчера в 16:59«Рома» и «Фейенорд» сыграют в первом в истории финале Лиги конференцийМатч ТВвчера в 16:57«Рома» и «Фейеноорд» сыграют в финале Лиги конференцийСоветский спортвчера в 16:56«Рома» в финале Лиги конференций сыграет с «Фейеноордом»Soccer.ruвчера в 16:55Показать ещёОценить5