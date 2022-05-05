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«Рома» и «Фейеноорд» сыграют в финале Лиги конференций

Сегодня, 5 мая, были сыграны ответные полуфинальные матчи Лиги конференций сезона-2021/2022.
Чемпионат
"Рома" в полуфинале по сумме двух встреч обыграла английский "Лестер".
РИА Новости
В другом полуфинале нидерландский "Фейенорд" на выезде сыграл вничью с французским "Марселем" со счетом 0:0 и благодаря победе в первом матче (3:2) вышел в финал.
РИА Новости
Финал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».
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«Рома» и «Фейенорд» сыграют в финале Лиги конференций
РИА Новости17:07
«Рома» сыграет с «Фейеноордом» в финале Лиги конференций
Спорт-Экспресс17:03
«Фейноорд» и «Рома» вышли в финал Лиги Конференций
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«Рома» и «Фейеноорд» сыграют в финале Лиги конференций
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«Рома» и «Фейенорд» сыграют в первом в истории финале Лиги конференций
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«Рома» и «Фейеноорд» сыграют в финале Лиги конференций
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«Рома» в финале Лиги конференций сыграет с «Фейеноордом»
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