«Рома» и «Интер» сыграли вничью в матче Серии А

Рим, 20 июля 2020, 09:45 — REGNUM «Рома» сыграла вничью с «Интером» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2. В источнике