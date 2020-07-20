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«Рома» и «Интер» сыграли вничью в матче Серии А
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Рим, 20 июля 2020, 09:45 — REGNUM «Рома» сыграла вничью с «Интером» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2.В источнике
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«Рома» сыграла вничью с «Интером» в матче 34-го тура Серии А

Metaratings вчера в 17:42
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«Интер» ушел от поражения в матче с «Ромой» и вышел на второе место в Серии А

Матч ТВ вчера в 17:39
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«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на 2-е место в Серии А

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