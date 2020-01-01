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«Рома» и «Лацио» возобновят тренировки
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«Рома» объявила о возобновлении тренировок с 6 мая. Власти выдали соответствующее разрешение. К занятиям может приступить и «Лацио».В источнике
Подробнее о событии
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Футболистам «Ромы» и «Лацио» разрешили возобновить тренировки

Советский спорт 01:09
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«Рома» и «Лацио» возобновят тренировки

Спорт-Экспресс вчера в 23:00
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«Рома» и «Лацио» получили разрешение от властей на возобновление тренировок 6 мая

Чемпионат вчера в 18:50
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