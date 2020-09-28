«Ювентус» сыграл вничью с «Ромой», Роналду оформил дубль

Футболисты «Ромы» сыграли вничью с «Ювентусом» в матче 2-го тура Серии А. Счет на 31-й минуте открыл полузащитник римлян Жордан Верету, он забил с 11-метровой отметки.