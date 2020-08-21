«Рома» может купить Кокорина у «Спартака»
Футболист «Спартака» Александр Кокорин может перейти в «Рому», сообщил спортивный журналист Нобель Арустамян. По его словам, с приходом нового владельца итальянский клуб снова интересуются покупкой российского нападающего.В источнике
С чего всё начиналось
Ранее инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале сообщил, что «Рома» возобновила интерес к нападающему Александру Кокорину, который в начале месяца подписал контракт со «Спартаком». Напомним, что соглашение игрока рассчитано на три года с опцией возможного продления ещё на один сезон.