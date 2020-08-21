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«Рома» может купить Кокорина у «Спартака»
Российская газета
  • Деловое.ТВ0:37
Футболист «Спартака» Александр Кокорин может перейти в «Рому», сообщил спортивный журналист Нобель Арустамян. По его словам, с приходом нового владельца итальянский клуб снова интересуются покупкой российского нападающего.В источнике
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С чего всё начиналось
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«У нас договорённости по трансферу в Европу». Газизов — об интересе «Ромы» к Кокорину

Ранее инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале сообщил, что «Рома» возобновила интерес к нападающему Александру Кокорину, который в начале месяца подписал контракт со «Спартаком». Напомним, что соглашение игрока рассчитано на три года с опцией возможного продления ещё на один сезон.
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«Рома» не спешит приглашать Кокорина

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