НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
КоммерсантъКоммерсантъ
«Рома» может купить Кокорина у «Спартака»
Российская газета
  • Деловое.ТВ0:37
Футболист «Спартака» Александр Кокорин может перейти в «Рому», сообщил спортивный журналист Нобель Арустамян. По его словам, с приходом нового владельца итальянский клуб снова интересуются покупкой российского нападающего.В источнике
121
С чего всё начиналось
alt

«У нас договорённости по трансферу в Европу». Газизов — об интересе «Ромы» к Кокорину

Ранее инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале сообщил, что «Рома» возобновила интерес к нападающему Александру Кокорину, который в начале месяца подписал контракт со «Спартаком». Напомним, что соглашение игрока рассчитано на три года с опцией возможного продления ещё на один сезон.
Чемпионат 03:32
Подробнее о событии
alt

Агент предложил Кокорина «Роме», клуб пока не заинтересован в нападающем

Metaratings 11:10
alt

Кокорин и «Рома» — это реально? Зачем итальянцам 29-летний русский с огромной зарплатой

Sport24.ru 06:30 
alt

«У нас договорённости по трансферу в Европу». Газизов — об интересе «Ромы» к Кокорину

Чемпионат 03:32
реклама
Главное
Новости