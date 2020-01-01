«Рома» может продать Дзаньоло в «Ливерпуль»

Отмечается, что еще одним игроком, который может покинуть Рому этим летом из-за ухудшившейся финансовой ситуации, может стать Лоренцо Пеллегрини - в переходе 23-летнего хавбека заинтересован ПСЖ.