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«Рома» не полетит в Испанию на матч против «Севильи» в Лиге Европы
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Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы". Между этими странами ограничено авиасообщение из-за угрозы коронавируса.В источнике
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С чего всё начиналось
Руководство Ромы не смогло получить у правительства Италии разрешение на выезд в Испанию, поэтому первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Ромой и Севильей не состоится — сообщил официальный Твиттер "волков".
Football.ua 08:58
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УЕФА перенес матчи «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» в ЛЕ на неопределенный срок

Sports.ru 11:53
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УЕФА отменил матчи «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе»

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Матчи «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе» перенесены

Спорт-Экспресс 11:23
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