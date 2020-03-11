«Рома» не полетит в Испанию на матч против «Севильи» в Лиге Европы
Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы". Между этими странами ограничено авиасообщение из-за угрозы коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
Руководство Ромы не смогло получить у правительства Италии разрешение на выезд в Испанию, поэтому первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Ромой и Севильей не состоится — сообщил официальный Твиттер "волков".