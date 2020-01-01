НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЧерчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с ДзюбойЗащитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКА«Манчестер Сити» включился в борьбу за МессиРоссийский боксёр Поветкин нокаутом победил британца УайтаПедро подписал контракт с «Ромой»ProstoProSportАгент Пасторе назвал неправдой слухи о переходе футболиста в «Зенит»МР7.ру118CT news0:45Агент хавбека «Ромы» Хавьера Пасторе Марсело Симонян опроверг слухи о возможном переходе своего клиента в питерский «Зенит», назвав эту информацию неправдой.В источнике Комментировать12Подробнее о событии Медведев о Пасторе в «Зените»: «Мы не рассматриваем его. Не надо питаться слухами»Sports.ru 05:27В «Зените» отреагировали на информацию об интересе к ПастореФутбол России 05:46Источник: «Зениту» предложили приобрести ПастореСпорт-Экспресс 04:45рекламаГлавноеЧерчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с ДзюбойЗащитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКА«Манчестер Сити» включился в борьбу за МессиРоссийский боксёр Поветкин нокаутом победил британца УайтаПедро подписал контракт с «Ромой»Новости