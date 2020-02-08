«Рома» проиграла «Болонье» в матче чемпионата Италии

"Рома" проиграла "Болонье" в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встрчеа завершилась поражением римской команды со счетом 2:3. Счет в матче открыл игрок "Болоньи" Риккардо Орсолини, также в составе победителей дубль оформил Муса Барроу.