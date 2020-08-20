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«Рома» проявляет интерес к Кокорину
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"Рома" проявляет интерес к нападающему московского "Спартака" Александру Кокорину. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Нобель Арустамян.В источнике
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