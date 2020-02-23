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«Рома» разгромила «Лечче» в матче Серии А
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В матче 25-го тура чемпионата Италии "Рома" разгромила "Лечче" со счётом 4:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико". Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли.В источнике
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«Рома» забила «Лечче» четыре безответных мяча

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«Рома» разгромила «Лечче» в матче Серии А

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