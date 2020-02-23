«Рома» разгромила «Лечче» в матче Серии А

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Рома" разгромила "Лечче" со счётом 4:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико". Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли.