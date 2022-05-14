Спорт-Экспресс«Рома» сыграла вничью с «Венецией» в чемпионате Италии«Рома» дома сыграла вничью с «Венецией» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 1:1. У гостей на первой минуте встречи забил Дэвид Окереке.Спорт-ЭкспрессРимляне сумели отыграться на 76-й минуте: ворота соперника поразил экс-нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов.Sport24.ruГости открыли счет на 1-й минуте встречи благодаря голу Давида Окереке.Sport24.ruПосле встречи «Рома» идет на 6-м месте (60 очков), «Венеция» замыкает таблицу (26 очков).Soccer.ruЧитать далееСвернутьПлеймейкерSport24.ruЕвро-футбол.руРИА НовостиFootballHDSoccer.ruИА Красная ВеснаSports.ruПодробнее о событии«Рома» в большинстве сыграла вничью с вылетевшей из Серии А «Венецией»РИА Новостивчера в 16:57«Рома» в большинстве потеряла очки в матче с «Венецией» в Серии АМатч ТВвчера в 16:50Гол Шомуродова принес «Роме» ничью в матче с «Венецией»Советский спортвчера в 16:45«Венеция» выстояла в матче с «Ромой»Soccer.ruвчера в 16:43«Рома» сыграла вничью с «Венецией» в чемпионате ИталииСпорт-Экспрессвчера в 16:43«Рома» повторила антирекорд по безголевым ударамЕвро-футбол.ру18:32«Рома» одержала одну победу в последних семи матчах во всех турнирахSports.ruвчера в 16:43Показать ещёОценить