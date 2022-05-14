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«Рома» сыграла вничью с «Венецией» в чемпионате Италии

«Рома» дома сыграла вничью с «Венецией» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 1:1. У гостей на первой минуте встречи забил Дэвид Окереке.
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Римляне сумели отыграться на 76-й минуте: ворота соперника поразил экс-нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов.
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Гости открыли счет на 1-й минуте встречи благодаря голу Давида Окереке.
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После встречи «Рома» идет на 6-м месте (60 очков), «Венеция» замыкает таблицу (26 очков).
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