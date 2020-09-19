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«Рома» сыграла вничью с «Вероной» в стартовом туре Серии A
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В матче 1-го тура Серии A «Верона» принимала «Рому»: встреча завершилась вничью без забитых мячей.В источнике
Подробнее о событии
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«Рома» сыграла вничью с «Вероной» в выездном матче Серии А

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«Верона» и «Рома» поделили очки на старте Серии А

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«Верона» и «Рома» разошлись миром

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