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BobsoccerBobsoccer
Роман Бабаев: «С некоторых ресурсов осуществляется утечка данных»
Bobsoccer
  • Bobsoccer
  • Soccernews.ru
  • Sportbox.RU
Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев объяснил обозревателю bobsoccer.ru, откуда берутся слухи о якобы интересе клуба к тому или иному футболисту.В источнике
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