Роман Бабаев: «С некоторых ресурсов осуществляется утечка данных»

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев объяснил обозревателю bobsoccer.ru, откуда берутся слухи о якобы интересе клуба к тому или иному футболисту.