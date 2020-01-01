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Роман Бабаев объяснил, откуда берутся «трансферные слухи»
Bobsoccer
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Роман Бабаев объяснил, каким образом трансферные данные «утекают» в СМИ. Слова руководителя передаёт «Bobsoccer.ru».В источнике
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В ЦСКА рассказали, откуда берутся слухи об интересе клуба к разным футболистам

Bookmaker-ratings.ru 13:58
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Роман Бабаев объяснил, откуда берутся «трансферные слухи»

ГЛАС.RU 13:53
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Бабаев объяснил, откуда берутся слухи об интересе ЦСКА к разным игрокам

Футбол России 13:49
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