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Павлюченко назвал Кейна никаким футболистом на старте карьеры
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sportbox.RU
  • Soccernews.ru
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Бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко рассказал о том, как выглядел Гарри Кейн, когда только попал в первую команду лондонцев.В источнике
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Роман Павлюченко: Кейн раньше был никакой, «полный ноль»

ГЛАС.RU 13:18
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Павлюченко назвал Кейна никаким футболистом на старте карьеры

ProstoProSport 13:06 
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Павлюченко: Кейн раньше был никакой. Думал, как он вообще в футбол собирается играть

Чемпионат 12:52
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