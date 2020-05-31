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Роман Павлюченко: жалел, что вернулся в Россию из Англии
Soccernews.ru
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что жалеет о переходе из «Тоттенхэм Хотспур» в «Локомотив» в 2012 году.В источнике
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