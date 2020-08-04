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Роман Павлюченко не верит в «Брентфорд»
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Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Спартака» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч английского Чемпионшипа «Брентфорд» – «Фулхэм».В источнике
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