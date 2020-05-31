НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Роман Павлюченко: жалел, что вернулся в Россию из Англии
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Футбол России
  • Metaratings
  • Sportbox.RU
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что жалеет о переходе из «Тоттенхэм Хотспур» в «Локомотив» в 2012 году.В источнике
6
Подробнее о событии
alt

Павлюченко признал ошибку возвращения в РПЛ из АПЛ

Metaratings 11:32
alt

«Так жалел, когда видел две тысячи болельщиков на стадионе». Павлюченко - о трансфере в «Локо»

Футбол России 10:47
alt

Павлюченко: жалею о том, что вернулся из Англии в Россию

Газета.Ru 10:34
реклама
Главное
Новости