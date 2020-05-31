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Газета.RuГазета.Ru
Павлюченко: жалею о том, что вернулся из Англии в Россию
Газета.Ru
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Экс-игрок московского "Спартака" и лондонского "Тоттенхэма" Роман Павлюченко рассказал о том, что жалеет о своем возвращении из Англии в Россию.В источнике
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Павлюченко признался, что жалел о возвращении в Россию из Англии: «Думал: «Что я сделал?»

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