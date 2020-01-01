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Роман Широков: Слуцкий надеялся взять больше очков
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Kazanfirst.ru
Думаю, что Слуцкий предполагал по-другому играть.В источнике
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Роман Широков: Слуцкий надеялся взять больше очков

Kazanfirst.ru вчера в 13:47
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Широков пошутил над Слуцким, который молотил боксерскую грушу

Спорт-Экспресс вчера в 13:55
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