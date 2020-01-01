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Роман Широков: «Я предложил Федуну хэштег #ИграйтеКакЗенит»
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В преддверии матча «Зенита» и «Спартака» на Радио Зенит выступил знаменитый полузащитник обеих команд, а также сборной России Роман Широков.В источнике
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Широков ответил Федуну на критику судейства и предложил играть, как «Зенит»

Metaratings 02:33
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Роман Широков: «Я предложил Федуну хэштег #ИграйтеКакЗенит»

Радио Зенит вчера в 12:00
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