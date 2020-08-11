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Газета.RuГазета.Ru
Участник матча рассказал, как Широков напал на судью
Чемпионат
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Блогер Виктор Кравченко, участвовавший 10 августа в скандальном матче любительских команд "Ничего Обычного" и "Матч ТВ", у себя в Instagram прокомментировал нападение экс-футболиста сборной России Романа Широкова на главного судью поединка. Он отметил, что известный футболист угрожал арбитру.В источнике
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Сергей Анохин
бизнесмен
Это коммерческий турнир, мы по договору даем туда судей, но, к сожалению, не регламентируем игры, а надо бы, чтобы меньше было таких случаев. Поэтому будем по максимуму защищать своего судью, выяснять, что с этим делать.Известия17:59
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