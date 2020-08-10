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Российская газетаРоссийская газета
Роман Широков избил судью во время матча любительских команд
Футбол России
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Бывший футболист сборной России Роман Широков стал участником скандальной истории. Он не сдержал эмоций во время матча любительских команд и напал на арбитра, сообщает championat.com. В ходе одного из эпизодов Широков, находившийся в окружении других игроков, напал на судью и ударил его по лицу.В источнике
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Сергей Анохин
бизнесмен
Это коммерческий турнир, мы по договору даем туда судей, но, к сожалению, не регламентируем игры, а надо бы, чтобы меньше было таких случаев. Поэтому будем по максимуму защищать своего судью, выяснять, что с этим делать.Известия17:59
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