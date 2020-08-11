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Судья, которого избил Роман Широков, подал заявление в полицию
РЕН ТВ
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Судья Никита Данченков, избитый во время любительского матча экс-полузащитником сборной России Романом Широковым, подал заявление в полицию.В источнике
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«Мутко против»: мать избитого Широковым арбитра подала заявление в полицию

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Мать избитого судьи заявила в полицию на Широкова

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