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Роман Широков отстранен от эфиров на «Матч ТВ»
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Бывший футболист сборной России Роман Широков, который является экспертом на телеканале "Матч ТВ", отстранен от эфиров после нападения на судью во время игры любительских команд. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, Широков должен был обозревать сегодня Лигу чемпионов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Широкова отстранили от эфиров на ТВ из-за нападения на судью в любительской игре

Как стало известно Sport24, «Матч ТВ» отстранил экс-футболиста «Зенита» и сборной России Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время матча любительских команд.
Sport24.ru 02:20 
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Тихонов не будет работать экспертом на «Матч ТВ» в ближайшее время

Sport24.ru 07:23 
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Широков и Тихонов отстранены от эфиров на канале «Матч ТВ»

Чемпионат 06:56
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Губерниев рассказал об отстранении Широкова от эфиров на «Матч ТВ»

Metaratings 07:10
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