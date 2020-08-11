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Роман Широков отстранен от эфиров на «Матч ТВ»
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Бывший футболист сборной России Роман Широков, который является экспертом на телеканале "Матч ТВ", отстранен от эфиров после нападения на судью во время игры любительских команд. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, Широков должен был обозревать сегодня Лигу чемпионов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Широкова отстранили от эфиров на ТВ из-за нападения на судью в любительской игре

Как стало известно Sport24, «Матч ТВ» отстранил экс-футболиста «Зенита» и сборной России Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время матча любительских команд.
Sport24.ru 02:20 
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Канделаки прокомментировала избиение Широковым арбитра любительского турнира

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Канделаки отреагировала на нападение Широкова на судью на любительском турнире

RT на русском 08:57
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Широков отстранён от эфиров на канале «Матч ТВ»

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