Роман Широков отстранен от эфиров на «Матч ТВ»

Бывший футболист сборной России Роман Широков, который является экспертом на телеканале "Матч ТВ", отстранен от эфиров после нападения на судью во время игры любительских команд. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, Широков должен был обозревать сегодня Лигу чемпионов.