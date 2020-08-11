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Роман Широков отстранен от эфиров на «Матч ТВ»
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Бывший футболист сборной России Роман Широков, который является экспертом на телеканале "Матч ТВ", отстранен от эфиров после нападения на судью во время игры любительских команд. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, Широков должен был обозревать сегодня Лигу чемпионов.В источнике
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Дмитрий Губерниев
российский ведущий
Не, с Тихоновым все нормально, ложная тревога.Sport24.ru08:00
С чего всё начиналось
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Широкова отстранили от эфиров на ТВ из-за нападения на судью в любительской игре

Как стало известно Sport24, «Матч ТВ» отстранил экс-футболиста «Зенита» и сборной России Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время матча любительских команд.
Sport24.ru 02:20 
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