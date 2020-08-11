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Роман Широков принес извинения избитому судье
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Бывший игрок питерского "Зенита", московского "Спартака" и сборной России Роман Широков принес свои извинения арбитру Никите Данченкову за нанесенные побои во время матча любительских команд.В источнике
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С чего всё начиналось
"По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками", - написал Широков в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены).
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