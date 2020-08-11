«Не назначил пенальти»: Широков принес извинения избитому судье
Роман Широков извинился за избиение судьи в матче любительских команд, однако подчеркнул, что перед инцидентом арбитр не назначил якобы "очевидный пенальти".В источнике По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками.Российская газета02:36
С чего всё начиналось
"По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной, я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками, надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй", — написал Широков в своем аккаунте в Instagram.