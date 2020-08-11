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Газета.RuГазета.Ru
«Не назначил пенальти»: Широков принес извинения избитому судье
ГЛАС.RU
  • Известия1:10
  • МИР 243:20
  • НТВ2:46
Роман Широков извинился за избиение судьи в матче любительских команд, однако подчеркнул, что перед инцидентом арбитр не назначил якобы "очевидный пенальти".В источнике
Роман Широков
российский футболист
По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками.Российская газета02:36
С чего всё начиналось
"По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной, я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками, надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй", — написал Широков в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 02:20
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