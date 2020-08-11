Судья, которого избил Роман Широков, подал заявление в полицию
Судья Никита Данченков, избитый во время любительского матча экс-полузащитником сборной России Романом Широковым, подал заявление в полицию.В источнике По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками.Российская газетавчера в 02:36
РИА Новости вчера в 13:28