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Роман Широков принес извинения избитому судье
Вечерняя Москва
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Бывший игрок питерского "Зенита", московского "Спартака" и сборной России Роман Широков принес свои извинения арбитру Никите Данченкову за нанесенные побои во время матча любительских команд.В источнике
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Роман Широков
российский футболист
По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками.Российская газетавчера в 02:36
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Избитый Широковым арбитр подал заявление в полицию

РИА Новости вчера в 13:28
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Арбитр, на которого напал Широков, обратился в полицию

Sport.ru вчера в 12:44
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Избитый Широковым арбитр подал заявление в полицию

Sport24.ru вчера в 11:54 
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