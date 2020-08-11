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МИР 24МИР 24
Роман Широков принес извинения избитому арбитру
Вечерняя Москва
  • РЕН ТВ3:31
  • Известия1:10
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  • Пятый канал0:39
  • ТК Звезда3:55
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Дракой завершился в Москве матч любительских команд. Бывший полузащитник сборной России Роман Широков избил арбитра Никиту Данченкова, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус. Если судья не назначил пенальти, то его можно обругать.В источнике
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Роман Широков
российский футболист
По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками.Российская газетавчера в 02:36
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