«Не назначил пенальти»: Широков принес извинения избитому судье
Роман Широков извинился за избиение судьи в матче любительских команд, однако подчеркнул, что перед инцидентом арбитр не назначил якобы "очевидный пенальти".В источнике
С чего всё начиналось
"По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками", - написал Широков в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены).