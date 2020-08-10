Роман Широков напал на судью во время любительского матча

Бывший футболист сборной России Роман Широков напал на судью во время матча любительских команд. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Дмитрий Егоров. 39-летний ветеран ударил рефери матча по лицу, после чего пытался его добить.