Роман Широков напал на судью во время любительского матча
Бывший футболист сборной России Роман Широков напал на судью во время матча любительских команд. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Дмитрий Егоров. 39-летний ветеран ударил рефери матча по лицу, после чего пытался его добить.В источнике
С чего всё начиналось
"По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками", - написал Широков в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены).