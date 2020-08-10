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Роман Широков считает, что Леонид Федун снимет «Спартак» с чемпионата
Sports.ru
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Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков заявил, что владелец клуба Леонид Федун все-таки снимет команду с чемпионата России.В источнике
С чего всё начиналось
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Широков — о снятии «Спартака» с чемпионата: «Федун — человек слова, сказал — сделает»

По ходу игры 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых, а после игры Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Ранее стало известно, что Василий Казарцев и работавший в комнате VAR Алексей Еськов пройдут проверку на детекторе лжи.
Sport24.ru 03:09 
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Роман Широков считает, что Леонид Федун снимет «Спартак» с чемпионата

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