Роман Широков считает, что Леонид Федун снимет «Спартак» с чемпионата
Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков заявил, что владелец клуба Леонид Федун все-таки снимет команду с чемпионата России.В источнике
С чего всё начиналось
По ходу игры 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых, а после игры Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Ранее стало известно, что Василий Казарцев и работавший в комнате VAR Алексей Еськов пройдут проверку на детекторе лжи.