Роман Шишкин: в голове сидело — у меня есть машина, я лучший футболист
Шишкин поведал, что угощал в клубах незнакомых людей, и считал себя лучшим футболистом в России. Причиной всему стали деньги, популярность и, как говорит Роман, купленная крутая машина. Роман Шишкин выступал за "Спартак", "Локомотив", "Краснодар" и "Торпедо".В источнике
С чего всё начиналось
Появилась и машина, и популярность. Считал себя лучшим на своей позиции. Сейчас при конкуренции ты думаешь, что надо прибавлять, а тогда в голове сидело: «Да уже по барабану, у меня есть машина и вообще я лучший футболист».
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