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Романа Широкова назвали главным алкоголиком в современном футболе
Sport24.ru
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Ранее ГЛАС сообщал о том, что Бирхофф заявил, что Мюллер не вернется в сборную Германии. Это решение главного тренера сборной Йоахима Лёва.В источнике
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Хорватское издание вышло с заголовком про главного алкоголика футбола Широкова

ProstoProSport 23:24 
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Хорватское издание назвало Широкова главным футбольным алкоголиком

Soccer.ru 23:06 
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Романа Широкова назвали главным алкоголиком в современном футболе

ГЛАС.RU 23:05
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