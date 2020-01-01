НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Романцев назвал Сёмина лучшим тренером чемпионата России
Soccer.ru
  • Soccer.ru
  • ODDS.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил работу наставника «Локомотива» Юрия Сёмина.В источнике
Подробнее о событии
alt

Романцев назвал Сёмина лучшим тренером чемпионата России

Чемпионат 05:22
alt

Олег Романцев: Семин — номер один среди тренеров РПЛ прямо сейчас

Bookmaker-ratings.ru 05:17
alt

Олег Романцев: «Семин? Столько лет держать команду на стабильно высоком уровне может только выдающийся тренер»

Футбол на Куличках 03:49
реклама
Главное
Новости