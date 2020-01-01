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Романцев назвал лучшее приобретение «Спартака» после Промеса
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Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о лучшей покупке красно-белых после нидерландского нападающего Квинси Промеса.В источнике
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