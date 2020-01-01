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Романцев назвал лучшего тренера Тинькофф РПЛ
ODDS.ru
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, кого считает лучшим тренером в Тинькофф РПЛ.В источнике
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Олег Романцев: «Семин? Столько лет держать команду на стабильно высоком уровне может только выдающийся тренер»

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Романцев: Семин - номер один среди тренеров РПЛ

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